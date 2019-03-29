В Следкоме рассказали, кто сгорел на пожаре в Пудоже

Пожар произошел в деревянном доме в Пудоже 28 марта, по сообщению МЧС Карелии.

Напомним, пожар произошел в 16.23 в частном 2-квартирном деревянном жилом доме на ул. Приозерной.

По версии Следкома Карелии, при тушении пожара в квартире было обнаружено тело 47-летнего мужчины, который там проживал. Одной из причин возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем. Причины смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка.