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Новости. Общество
14:27, 27 Декабря 2018
фото: photokarelia.ru/Ilona Lesonen

В Сортавале может случиться социальный взрыв из-за проблем с вывозом мусора, заявила депутат

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В Карелии ни одно из предприятий Сортавалы не заключило договор с региональным оператором ООО "Автоспецтранс" на вывоз мусора с 1 января 2019 года, сообщила депутат городского совета от КПРФ Людмила Афанасьева.

"Вчера состоялась сессия совета городского поселения. Глава района Сергей Владимирович (Крупин – прим.ред.) поставил депутатский корпус в известность, что у нас сложная ситуация с вывозом мусора на следующий год. Был объявлен конкурс региональным оператором, но наши (компании) ни одна не вышла на него. Потому что условия – грабительские", - сказала Людмила Афансьева.

По ее словам, тарифы, предложенные "Автоспецтрансом" для компаний, вывозящих мусор, ниже себестоимости этих работ. Депутат отметила, что региональный оператор предложил вывозить мусор по 360-380 рублей за 1 кубометр, при себестоимости свыше 500 рублей.

Депутаты Сортавалы пытались лично выяснить причины сложившейся ситуации, чтобы решить надвигающуюся проблему.

"Ни по каким вопросам не отвечают. Даны аварийные телефоны, но никто не берет трубку. Мы сейчас подготовили обращение в Законодательное собрание Карелии и правительство республики и сообщили, что с 1 января не будет организован вывоз мусора. Это и с точки зрения санитарии опасно, и это приведет к социальному взрыву. Сортавальцы молчать не будут", - заявила Афанасьева.

Она отметила, что в настоящее время решается вопрос о временном продлении договоров, которые действуют в текущем году.

В четверг на сайте правительства Карелии появилась информация, что с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО усилит контроль за вывозом мусора. Кроме того, опубликованы номера мобильных телефонов специалистов ответственных за вывоз мусора.

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Комментарии

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Zim
2018-12-27 14:33:42
однозначно, а разве поводы не каждый день штампуют? Интересно где сейчас особенно много недовольных местных «госдеповских грантоедов» в Сортавале (Ласточка), в Пряже (мусорная свалка) или в Суоярви (слив нечистот)?
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