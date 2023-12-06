В Сортавале состоялось открытие хоккейной коробки

Мероприятие посетил глава районной администрации.

Хоккейная коробка на улице Промышленной долгое время простаивала: в районе не находилось инициаторов, которые могли бы возродить клубную деятельность и начать заниматься хоккеем, написали в сообществе Сортавальского района



Как рассказали в группе, под руководством Петра Лядинского и Александра Яккола сформировалась инициативная группа. К реализации проекта возрождения спортивного городского пространства и развития физкультурно-спортивной среды города подключился и прокурор города Сортавала Антон Гриманов.



После проведения подготовительных работ – подготовки покрытия, уборки снега, заливки льда, 9 декабря состоялось открытие хоккейной коробки и первая тренировка игроков, которую посетил Сергей Крупин.



Вновь избранный глава администрации Сортавальского района поблагодарил инициативную группу за реализацию проекта и отметил, что в дальнейшем с помощью СК «Шайба» будет приниматься активное участие в развитии вновь открывшегося городского пространства. Сергей Крупин отметил, что важно обеспечить постоянное функционирование площадки. Так, летом она может использоваться для занятий мини-футболом.



Вновь облачившиеся в хоккейную форму игроки поблагодарили Сергея Крупина за поддержку и предоставили ему право вбросить первую шайбу игры.