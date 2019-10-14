10:16, 14 Октября 2019
В Сортавале за счет бюджета отремонтируют 10 жилых домов - памятников архитектуры
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Администрация Сортавальского района Карелии получила субсидию из республиканского бюджета на ремонт 10 многоквартирных жилых домов – объектов культурного наследия.
Как сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия, общий размер субсидии составляет 4,7 млн рублей. Эти деньги пойдут на разработку проектной документации для реставрации фасадов домов.
Адреса трех первых домов, где сделают ремонт, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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