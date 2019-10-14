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Новости. Общество
10:16, 14 Октября 2019
фото: photokarelia.ru/Ilona Lesone

В Сортавале за счет бюджета отремонтируют 10 жилых домов - памятников архитектуры

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Администрация Сортавальского района Карелии получила субсидию из республиканского бюджета на ремонт 10 многоквартирных жилых домов – объектов культурного наследия.

Как сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия, общий размер субсидии составляет 4,7 млн рублей. Эти деньги пойдут на разработку проектной документации для реставрации фасадов домов.

Адреса трех первых домов, где сделают ремонт, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2019-10-14 10:44:01
Давайте ничего не тратить. Давайте бюджет экономить, пусть нафиг все гниет
zanoza
2019-10-14 10:56:03
Беня, экономия бюджета и его неэффективное использование, это разные вещи.
Leopol'd
2019-10-14 10:36:38
Феноменально!
Республиканский бюджет оплачивает ремонт памятников архитектуры в Сортавале, очередной поповский дом, но Министерство Экономического Развития РК размещено в таком разваливающемся памятнике. Ну и еще по городу несколько десятков таких же.
zanoza
2019-10-14 10:29:26
Фасады объектов культурного наследования будут отремонтированы, а за фасадами люди будут продолжать жить в разваливающихся жилых помещениях. К чему такая неэффективная трата денег?
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