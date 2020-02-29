В соседней с Карелией Финляндии выявлен второй случай коронавируса

Второй житель Финляндии заразился коронавирусом.
Второй случай коронавируса у жителя Финляндии подтвердили в пятницу в Университетской больнице Хельсинки, пишет издание "РИА Новости".
"Зараженный человек – финская женщина трудоспособного возраста. Она вернулась домой после анализов. Ей было дано указание оставаться в изоляции дома", – говорится в сообщении больницы.
Первый случай заражения у жителя Финляндии был зарегистрирован 26 февраля.
Первый случай коронавируса в истории Финляндии был подтвержден у гражданина Китая 24 января, отдыхающего в Лапландии, пациент выздоровел и вернулся в Китай.
Ранее в ходе учений "больного коронавирусом" из Финляндии встретили в Петрозаводске.
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