В соседней с Карелией Финляндии выявлен второй случай коронавируса

Второй житель Финляндии заразился коронавирусом.

Второй случай коронавируса у жителя Финляндии подтвердили в пятницу в Университетской больнице Хельсинки, пишет издание "РИА Новости".

"Зараженный человек – финская женщина трудоспособного возраста. Она вернулась домой после анализов. Ей было дано указание оставаться в изоляции дома", – говорится в сообщении больницы.

Первый случай заражения у жителя Финляндии был зарегистрирован 26 февраля.

Первый случай коронавируса в истории Финляндии был подтвержден у гражданина Китая 24 января, отдыхающего в Лапландии, пациент выздоровел и вернулся в Китай.

Ранее в ходе учений "больного коронавирусом" из Финляндии встретили в Петрозаводске.