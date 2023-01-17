В состязаниях тхэквондистов в Петрозаводске участвовали спортсмены в возрасте от 4 до 42 лет

В петрозаводском Дворце спорта KORAL прошли соревнования по тхэквондо МФТ – Чемпионат и Первенство Петрозаводского городского округа.

Как сообщили в администрации города, на ковер вышли более 120 спортсменов от 4 до 42 лет.

Тхэквондисты продемонстрировали базовую технику (туль), спецтехнику (удары на высоту), наносили удары по силомеру, проводили спарринги.



Спортсмены, показавшие самые высокие результаты, по результатам соревнований прошли отбор на Чемпионат и Первенство Республики Карелия.