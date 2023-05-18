В Социальном фонде рассказали, кто в Карелии может досрочно выйти на пенсию

В карельском отделении Социального фонда России разъяснили, в каких случаях жители республики имеют право на досрочную пенсию.

В 2023 году завершился переходный период по повышению пенсионного возраста. С этого года женщины-россиянки выходят на страховую пенсию по старости в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Однако жителям Карелии страховая пенсия может быть назначена на пять лет раньше. Соответственно, женщинам — в 55 лет, мужчинам — в 60 лет. Но есть счастливчики, которые могут уйти на заслуженный отдых еще раньше. Только для этого необходимо соблюсти определенные условия.

Так, особая льгота предусмотрена в законодательстве для женщин-северянок с двумя детьми. Жительница Карелии, имеющая северный стаж не менее 17 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу, или не менее 12 лет в районах Крайнего Севера и 20 лет страхового стажа, может выйти на пенсию в 50 лет.

Кто еще в Карелии имеет право на досрочную пенсию, знает проект «Жизнь и кошелек».