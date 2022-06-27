В списках не значится: чиновники в Карелии объяснили, почему финансово не могут помочь спортсменке поехать на чемпионат мира

В Минобразования и спорта Карелии объяснили, почему на сегодняшний день не могут профинансировать 12-летней спортсменке по тайскому боксу поездку на чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Карельская спортсменка 12-летняя Анастасия Чирик прошла отбор на Первенство мира по тайскому боксу, но поехать туда не может, потому что у нее нет 300 тысяч рублей. Собрать такую сумму не по силам ни родителям, ни клубу, поэтому спортивная общественность обратилась за помощью в СМИ.

В ответ на публикацию Министерство образования и спорта Карелии прислали комментарий, в котором сообщили, что в данной ситуации финансовая помощь оказана не будет, так как Анастасия Чирик в списках спортсменов, заявленных на чемпионат не значится.

В Минобразования объяснили, что и финансирование национальной команды России, подготовка и обеспечение участия в международных соревнованиях входит в полномочия общероссийских спортивных федераций.

«Вместе с тем Федерация тайского бокса России направила информационное письмо руководителям региональных федераций о финансовых условиях участия российских спортсменов в Первенстве мира в Малайзии в августе 2022 года, в котором им предлагается профинансировать участие своих спортсменов за счет регионов. В Министерство образования и спорта Карелии такое письмо не поступало, Карельская Федерация Тайского бокса за оказанием финансовой помощи не обращалась. На официальном сайте Федерации размещен список спортсменов — кандидатов на участие в первенстве мира, в который включена Чирик Анастасия. Однако Чирик Анастасия в официальный список кандидатов в спортивные сборные команды РФ по тайскому боксу на 2022 год, утвержденный Минспорта России, не включена», — объяснили в Минобразования.

Также, по информации ведомства, в представленном Карельской Федерацией Тайского бокса на утверждение министром образования и спорта Карелии списке кандидатов в спортивную сборную команду Республики Карелия по тайскому боксу спортсменка Чирик отсутствует. Также спортсменка не имеет спортивного разряда, выступает в возрастной группе девочек 10-11 лет.

Кроме того, уточнили в Министерстве образования и спорта республики, при формировании официального Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Карелии на 2022 год Карельская Федерация Тайского бокса заявила мероприятие «Первенство мира по тайскому боксу среди юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков и девочек 10–17 лет» на декабрь 2022 года, Тайланд. Никаких изменений в календарном плане ни в Министерство, ни в Центр спортивной подготовки, который реализует календарный план в рамках государственного задания, не поступало.

«Отметим, что в соответствии с законодательством из регионального бюджета финансируются спортивные мероприятия, включенные в календарный план официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий Республики Карелия, в которых за пределами региона участвуют члены сборной команды Республики Карелия», — написали в своем комментарии чиновники Минобразования.

Стандартная процедура, по словам чиновников, выглядит следующим образом: если спортсмен отобрался на следующий этап соревнований, то аккредитованная региональная федерация направляет заявку в министерство на включение мероприятия (изменение сроков проведения) в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с просьбой выделить дополнительное финансирование. Данный пункт федерацией не выполнен.

Учитывая, что спортсменка не включена в состав сборной команды Карелии, от федерации требуется направить дополнение к составу сборной команды на утверждение, что до настоящего момента не выполнено.

«Тренеру спортсменки указанные шаги разъяснены. Министерство готово оказать содействие в командировании спортсменки в соответствии с требованиями законодательства и утвержденными нормами расходов», — заявили в Министерстве образования и спорта Карелии.