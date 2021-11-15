В субботу в Петрозаводске сотрудники ГИБДД выйдут на дорогу и проверят водителей на трезвость

Массовые проверки водителей пройдут в субботу, 27 ноября, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В целях пресечения данных правонарушений завтра в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

За 10 месяцев 2021 года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 646 водителей в состоянии опьянения, 64 из них сели за руль пьяными повторно.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.