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В субботу в Петрозаводске сотрудники ГИБДД выйдут на дорогу и проверят водителей на трезвость

Новости. Общество
17:09, 26 Ноября 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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Массовые проверки водителей пройдут в субботу, 27 ноября, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В целях пресечения данных правонарушений завтра в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

За 10 месяцев 2021 года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 646 водителей в состоянии опьянения, 64 из них сели за руль пьяными повторно.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-26 17:38:29
А сами ли хороши в полудикой стране? Не совсем, - сказал мудрый кот. Яблоко от яблони недалеко падает. :)
Гость
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