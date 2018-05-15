В суд направлено дело водителя самосвала сбившего инспектора ДПС и водителя на трассе под Петрозаводском

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Петрозаводска, сбившего инспектора ГИБДД и водителя на трассе

Как сообщалось ранее, 28 ноября 2017 года водитель самосвала сбил инспектора ДПС и мужчину, которые находились в процессе оформления ранее произошедшей аварии.

Нарушитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. В ДТП инспектор ДПС получил травмы и был госпитализирован, второй участник – мужчина 1969 года рождения от полученных ранений скончался до приезда скорой помощи.

За совершенное преступление по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) предусмотрено наказание от 2 до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Прионежский районный суд.