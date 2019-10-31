Суд допросил бывшую одноклассницу Ипатова, которую он ударил ножом

Женщина сообщила суду, что училась с "петрозаводским маньяком" в одной школе.

В минувший четверг, 31 октября, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела Антона Ипатова, которого обвиняют в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

Для дачи показаний в суд пригласили бывшую одноклассницу Ипатова.

"Он меня ударил ножом в шестом классе в спину", – рассказала свидетельница.

Женщина призналась, что события произошли в 2001 году. Рана кровоточила, но опасности для жизни не представляла. Данные судмедэкспертизы подтвердили, что удар был нанесен острым предметом в спину. Родители школьницы обратились в полицию, было разбирательство, но Ипатов продолжил учиться. Пострадавшая утверждает, что нож он носил в портфеле.

По словам допрашиваемой, у подсудимого был обнаружен план нападения на нее.

"У него был план. Его потом видели на бумажке. Как он убивает, прячет тело", – добавила свидетельница.

Более того, после нападения, по словам одноклассницы, Ипатов прислал ей записку с примерным текстом "Ну что, больно было?".

Напомним, 29-летнему Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек. По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.



Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

Кроме того, следователи обвинили в халатности трех полицейских.