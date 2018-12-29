14:55, 29 Декабря 2018
В суде по банкротству бизнесмена Макеева заявили о возможности мирового соглашения
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На судебном заседании по делу о банкротстве известного в Карелии бизнесмена Дмитрия Макеева финансовый управляющий заявил о возможности мирового соглашения с кредиторами.
Это следует из решения Арбитражного суда Карелии об отложении рассмотрения отчета финансового управляющего о плане реструктуризации задолженности Макеева.
Финансовый управляющий ходатайствовало об отложении судебного заседания, поскольку существует возможность заключения мирового соглашения по делу.
Суд согласился отложить рассмотрение отчета о плане реструктуризации долгов на 29 января.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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