В суде по банкротству бизнесмена Макеева заявили о возможности мирового соглашения

На судебном заседании по делу о банкротстве известного в Карелии бизнесмена Дмитрия Макеева финансовый управляющий заявил о возможности мирового соглашения с кредиторами.

Это следует из решения Арбитражного суда Карелии об отложении рассмотрения отчета финансового управляющего о плане реструктуризации задолженности Макеева.

Финансовый управляющий ходатайствовало об отложении судебного заседания, поскольку существует возможность заключения мирового соглашения по делу.

Суд согласился отложить рассмотрение отчета о плане реструктуризации долгов на 29 января.

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