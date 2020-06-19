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В Суоярви в программу "Народный бюджет" попали самые нужные жителям проекты

Новости. Общество
10:00, 20 Июня 2020
фото: Суоярвский вестник, администрация Суоярвского района
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Глава администрации Суоярвского района Роман Петров рассказал о проектах, которые участвуют в голосовании по программе "Народный бюджет".

Напомним, в Карелии с 25 июня по 1 июля будет проходить голосование по одобрению изменений в Конституцию, а также по выбору лучших проектов программы "Народный бюджет", которая включает в себя финансирование объектов благоустройства и инфраструктуры, выбранных самими жителями.

В Суоярви, как рассказал глава администрации района Роман Петров, в рамках программы "Народный бюджет" вынесли на голосование те проекты, которые показались наиболее важными городским активистам, общественникам.  

"Администрация предлагала другие проекты, но в итоге, конечно же, мы вынесли на голосование то, что захотели жители. Общественный совет остановился на трех наиболее популярных проектах".

В их число вошло обустройство спортивно-игровой площадки на улице Кайманова, тропа здоровья и благоустройство территории возле колодца.  

"У нас в городе есть родник, где берут воду порядка 6 тысяч человек, - рассказал Роман Петров. – Это очень посещаемое место в городе, поэтому захотелось видеть его благоустроенным. Это один из проектов программы "Народный бюджет". Он предполагает дренажные работы, а также приведение в порядок территории вокруг колодца на участке около одного гектара земли", - рассказал Роман Петров.

Еще один интересный проект – это благоустройство так называемой тропы здоровья, где зимой проходит лыжная трасса, а летом горожане гуляют и занимаются спортом. Проектом благоустройства предполагается освещение трассы.

По словам Романа Петрова, жители Суоярви активно подключились к обсуждению проектов, в городе возникла серьезная дискуссия, какие именно выбрать. Поэтому и голосование по "Народному бюджету" ожидается массовым.

Напомним, программа "Народный бюджет" будет действовать сразу в 12 районах Карелии, на его реализацию выделено 180 миллионов рублей. Какие именно проекты войдут в программу и будут реализованы, еще предстоит решить на всеобщем голосовании с 25 июня по 1 июля. По плану, все утвержденные проекты будут выполнены в будущем году.

Голосование по проектам "Народного бюджета" в районах Карелии решили совместить с голосованием по внесению изменений в Конституцию, чтобы при организации мероприятий были соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы. Например, уже известно, что всех участников голосования бесплатно обеспечат средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, одноразовыми ручками и т.д.   

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