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В тайге на севере Карелии спасли замерзавших рыбаков

Новости. Происшествия
14:34, 09 Декабря 2021

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Сломавшийся болотоход едва не стал причиной трагедии в Кемском районе.

Как сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе, в воскресенье 5 декабря поступило сообщение из Кемского района — недалеко от поселка Гайжево, в лесном массиве в районе реки Мягрека помощь требуется рыбакам. Четыре жителя Кеми замерзают из-за сломавшегося болотохода.

На вызов выехал Кемский поисково-спасательный отряд. Пострадавшие были найдены, спасены и доставлены домой.

Ранее сотрудники МЧС Карелии спасли двоих рыбаков на озере в Прионежском районе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-09 17:46:05
«Что там было? Как ты спасся?» —
Каждый лез и приставал,
Но механик только трясся
И чинарики стрелял.©
Гость
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