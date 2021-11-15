В тайге на севере Карелии спасли замерзавших рыбаков

Сломавшийся болотоход едва не стал причиной трагедии в Кемском районе.

Как сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе, в воскресенье 5 декабря поступило сообщение из Кемского района — недалеко от поселка Гайжево, в лесном массиве в районе реки Мягрека помощь требуется рыбакам. Четыре жителя Кеми замерзают из-за сломавшегося болотохода.

На вызов выехал Кемский поисково-спасательный отряд. Пострадавшие были найдены, спасены и доставлены домой.

Ранее сотрудники МЧС Карелии спасли двоих рыбаков на озере в Прионежском районе.