В торговом центре Петрозаводска можно будет получить бесплатные консультации врачей

В эту пятницу в торгово-развлекательном центре "Тетрис" состоится акция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья.

В рамках акции любой желающий сможет получить индивидуальную консультацию терапевтов, пульмонолога, психолога, других специалистов, а также пройти экспресс-диагностику своего здоровья.

Акция будет проходить 6 апреля с 16 до 19 часов на 4 этаже ТРУ "Тетрис".

"В Петрозаводске мероприятие проводится с 2015 года и каждый раз вызывает интерес у петрозаводчан и гостей города", - отмечают организаторы.

Подробная программа мероприятий акции – по ссылке.