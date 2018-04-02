17:40, 02 Апреля 2018
В торговом центре Петрозаводска можно будет получить бесплатные консультации врачей
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В эту пятницу в торгово-развлекательном центре "Тетрис" состоится акция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья.
В рамках акции любой желающий сможет получить индивидуальную консультацию терапевтов, пульмонолога, психолога, других специалистов, а также пройти экспресс-диагностику своего здоровья.
Акция будет проходить 6 апреля с 16 до 19 часов на 4 этаже ТРУ "Тетрис".
"В Петрозаводске мероприятие проводится с 2015 года и каждый раз вызывает интерес у петрозаводчан и гостей города", - отмечают организаторы.
Подробная программа мероприятий акции – по ссылке.
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