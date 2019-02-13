В торговом центре Петрозаводска у ребенка похитили телефон

В полицию Петрозаводска обратилась 43-летняя горожанка с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что у ее несовершеннолетнего сына похищен мобильный телефон стоимостью более 10 тысяч рублей.

В ходе беседы с потерпевшим правоохранители выяснили, что в тот вечер юноша находился с друзьями в ресторанном дворике одного из крупных торговых центров. Затем компания покинула центр, но при выходе молодой человек обнаружил пропажу мобильного телефона и вернулся к столику, за которым они сидели. Там была уже другая компания мужчин, которые сказали, что ничего не находили.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Он сознался в содеянном. Впоследствии гражданин выбросил гаджет, так как узнал, что его разыскивает полиция.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.