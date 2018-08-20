В троллейбусном управлении Петрозаводска прошла волна сокращений

ПМУП "Городской транспорт" сократил объемы работы и урезает штатную численность сотрудников.

Предприятие "Городской транспорт" покидает 21 сотрудник. Под сокращение попали диспетчеры службы движения, несколько водителей, слесари по ремонту подвижного состава. Как пояснили в мэрии, часть этих людей уходит по сокращению, кто-то увольняется самостоятельно, сообщают "Вести Карелии".

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