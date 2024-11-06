В центре Петрозаводска изменится схема движения

Нововведения начнут действовать в третьей декаде ноября.
Как сообщили в пресс-службе мэриии Петрозаводска, в центре карельской столицы изменится схема движения.
С 22 ноября запретят остановку и стоянку транспорта вдоль дома № 28 по проспекту Ленина. Ограничения будут действовать с 00:00 до 08:00 для качественной уборки территории.
Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
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