В центре Петрозаводска изменится схема движения

Нововведения начнут действовать в третьей декаде ноября.

Как сообщили в пресс-службе мэриии Петрозаводска, в центре карельской столицы изменится схема движения.

С 22 ноября запретят остановку и стоянку транспорта вдоль дома № 28 по проспекту Ленина. Ограничения будут действовать с 00:00 до 08:00 для качественной уборки территории.





Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.