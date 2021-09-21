В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)

Камера наблюдения зафиксировала странный инцидент на площади Ленина в центре Петрозаводска.

ЧП произошло вечером 29 сентября. Видео инцидента с камеры наружного наблюдения компании «Сампо.ру» появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». На нем видно, как в 19.18 автомобиль на площади Ленина начал медленно ездить по кругу, в том числе по полосе встречного движения. В какой-то момент к машине подбежали очевидцы происшествия и вытащили водителя на газон.

«Кто знает, что за неадекватное происходило вчера, 29-го, в 19:18 на площади Ленина? ДПС, две скорых», — спросил один из пользователей паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД, в 19.20 к ним поступило сообщение от свидетеля о якобы сбитой на площади Ленина женщине. При этом ДТП не было зафиксировано, за медицинской помощью также никто не обращался.

Ранее мусоровоз протащил легковушку по перекрестку в Петрозаводске.