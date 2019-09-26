В центре Петрозаводска произошло ДТП при отключенных светофорах (ВИДЕО)

Два внедорожника столкнулись на площади Гагарина утром 25 сентября.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в 9.54 на площади Гагарина. Подробностей происшествия нет.

В это время светофоры не работали, потому что специалисты занимались ремонтом светофоров в районе железнодорожного вокзала.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.