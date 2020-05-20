В центре Петрозаводска вновь взялись за обрезку лип

Деревья на улице Свердлова обрежут до четырехметровой высоты.

По сообщению администрации города, сегодня на улице Свердлова в районе дома № 23 ведется формовочная обрез лип.

"Нижние ветви деревьев имеют повреждения, а также мешают обзору автомобилистов. Их обрежут до четырехметровой высоты. Это улучшит видимость дорожных знаков на участке магистрали и обеспечит безопасное движение транспорта и пешеходов", - считают в мэрии.

Работы выполняет ООО "ТехРент" в рамках действующего муниципального контракта.

Напомним, в прошлом году жители Петрозаводска были в шоке от вида изуродованных лип в центре города. После обрезки деревья у правительства республики было не узнать.