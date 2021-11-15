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В УФСИН Карелии работает один из лучших начальников караула в России

Новости. Общество
18:00, 27 Декабря 2021
фото: УФСИН Карелии

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Начальник караула отдела конвоирования УФСИН Карелии Семен Ефремов взял "бронзу" на всероссийском смотре-конкурсе на лучшего начальника караула спецподразделений по конвоированию уголовно-исполнительной системы России, сообщили в ведомстве.

В Пермском институте ФСИН России состоялась торжественная церемония закрытия III этапа смотра-конкурса на лучшего начальника караула специальных подразделений по конвоированию уголовно-исполнительной системы. За звание лучших в финале ведомственного конкурса боролись 14 участников.

Первым конкурсным испытанием стала физическая подготовка – конкурсанты пробежали кросс на 1000 метров и подтянулись на перекладине, а также выполнили боевые приемы борьбы. Затем участники смотра-конкурса обменялись передовым опытом, выступив с докладом об интересных изобретениях, имеющих практическую пользу в служебной деятельности. Также прошло тестирование и сдача нормативов по специальной подготовке.

Во второй день участники конкурса продемонстрировали знание материальной части стрелкового оружия и мер безопасности при проведении стрельб. Конкурсанты выполнили практические упражнения стрельбы из пистолета Макарова, и прошли испытание по строевой подготовке – оценивался внешний вид, знание положений строевого устава и строевая выучка.

В третий, заключительный день, состоялось подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей.

По результатам состязаний призовые места распределились следующим образом: 1 место – начальник караула 2 отделения по конвоированию 2 отдела по конвоированию ФКУ УК УФСИН России по Республике Татарстан Рузиль Сабирзянов, 2 место – начальник караула 3 отделения по конвоированию 1 отдела по конвоированию ФКУ УК УФСИН России по Саратовкой области Маил Гусейнов, 3 место – начальник караула 1 отделения по конвоированию ФКУ ОК УФСИН России по Республике Карелия Семен Ефремов.

Победители и участники смотра-конкурса были награждены кубками, дипломами и ценными подарками. По окончании церемонии для участников смотра-конкурса прошел концерт, подготовленный силами курсантов Пермского института ФСИН России.

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