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В Управление МЧС по Карелии снова назначили нового начальника

Новости. Общество
10:17, 18 Августа 2021
фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

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Новый начальник Управления МЧС по Карелии 46-летний Владимир Бирючков приступил к работе, предыдущий руководитель Алексей Елисеев, обвиняемый в мошенничестве, остается под арестом.

Сегодня, 18 августа, новый начальник Главного управления МЧС по Карелии, генерал-майор внутренней службы Владимир Бирючков приступил к работе. Исполнявший до этого обязанности руководителя Управления Андрей Нюганен по-прежнему остается заместителем начальника. Это «Столице на Онего» подтвердили в МЧС республики.

Что касается предыдущего руководителя ведомства Алексея Елисеева, то на сегодняшний день он остается под арестом.
Ранее сообщалось, до назначения в Карелию Владимир Бирючков работал первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Родившийся 29 апреля 1975 года в городе Дрезден (ГДР), где служил его отец, Владимир Бирючков в 1996 году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, а спустя 7 лет - Военный институт связи.

Бирючков 16 лет служил в вооруженных силах РФ, а с сентября 2008 года и до настоящего времени работает в МЧС.
Он был первым замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, затем в аналогичной должности трудился в Северо-Западном региональном центре по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое в конце 2018 года было ликвидировано.

После этого Бирючкова назначили первым замначальника в ГУ МЧС по Нижегородской области. 17 июня 2020 года указом президента Владимира Путина ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Напомним, предыдущий начальник МЧС Карелии, 43-летний полковник внутренней службы Алексей Елисеев, был освобожден от должности 12 апреля этого года указом Путина. 20 апреля сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали Елисеева по подозрению в мошенничестве. Задержанный вину не признал. Невский районный суд вынес решение заключить его под стражу до 19 июня. Позже арест продилили еще на 2 месяца. Адвокат просил для своего подзащитного домашний арест.

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Комментарии

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Изя
2021-08-18 12:02:20
Надолго ли ???))) :)
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