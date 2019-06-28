В Упрдор "Кола" подтвердили, что ликвидируют незаконные проезды к дачным поселкам в Карелии

В Управлении автомобильной дороги "Кола" объяснили, что ждет дачников, чьи участки располагаются вдоль дороги Петрозаводск-Ошта.

В подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола" дали разъяснения по ситуации с проездами к дачным поселкам на дороге Петрозаводск-Ошта. Ранее начальник управления автомобильных дорог Карелии Виктор Россыпнов заявил, что большинство съездов с трассы, которую передают в федеральную собственность, признано незаконными, их ждет ликвидация.

По информации Упрдор "Кола", ведомство планирует принять трассу в оперативное управление уже с 1 августа 2019 года. Специалисты изучили предоставленный Управлением автодорог Карелии Паспорт дороги Петрозаводск - Ошта, куда входят все существующие элементы магистрали, в том числе примыкания — съезды с автодороги. После обследования трассы выяснилось, что часть существующих съездов не оформлена в соответствии с действующим законодательством и не отражена в Паспорте, отметили в Упрдор "Кола".

"Автодорога принимается в федеральную собственность в строгом соответствии с Паспортом. С 1 августа все примыкания к автодороге, не вошедшие в Паспорт, необходимо будет узаконить уже согласно Порядка выдачи согласия владельцем автодороги федерального значения в целях строительства примыкания автомобильной дороги федерального значения к другой автомобильной дороге, что влечет за собой рассмотрение документов в Федеральном дорожном агентстве в Москве, выдаче технический условий и их исполнения. В противном случае съезд считается незаконным и подлежит ликвидации", - разъяснили в управлении.

В Упрдор "Кола" рекомендуют владельцам земельных участков совместно с администрацией Прионежского района обратиться в ведомство Виктора Россыпнова за информацией по своему съезду. В Управлении автодорог Карелии необходимо проработать вопрос о возможности включения съезда в Паспорт объекта до передачи дороги в федеральную собственность.

Ознакомиться с порядком и перечнем документов, необходимых для согласования примыканий, можно на сайте ФКУ Упрдор "Кола".