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Вагоны с солью для дорог Петрозаводска застряли в Медгоре

Новости. Общество
13:59, 27 Февраля 2022
фото: Владимир Любарский / ВК

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Владимир Любарский рассказал об уборке наледи на улицах карельской столицы.

Глава Петрозаводска рассказал об уборке наледи на городских магистралях и тротуарах.

«Чтобы быстрее преодолеть последствия непогоды начали использовать усиленную 20-ти процентную песчано-солевую смесь. Вчера утром были обработаны Лесной проспект, улица Чапаева, Лососинское шоссе и ряд других улиц. Ночью на этих участках работали грейдеры», — сообщил Владимир Любарский на своей странице в социальной сети.

Как отметил градоначальник, повышенный расход противогололедных реагентов привел к необходимости в их дополнительных поставках.

«Тут не обошлось без форс-мажора. Вагоны с солью, заказанные Техрентом для уборки городских улиц, застряли в Медгоре», — посетовал глава города.

Впрочем, Любарский заверил, что уже вечером важный груз окажется в Петрозаводске благодаря договоренности, достигнутой с РЖД. Он поблагодарил предприятие, предоставившее отдельный локомотив для доставки вагонов, а также Кондопожское ДРСУ, в очередной раз привлекшее дополнительные силы к уборке Петрозаводска.

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