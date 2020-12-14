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Вахтовик из Тамбовской области получил в Карелии 300 часов обязательных работ за пьяную езду

Новости. Общество
08:05, 15 Декабря 2020
фото: © ТАСС/ Юрий Машков
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Суд наказал жителя Тамбовской области, разъезжавшего пьяным на служебном автомобиле по Беломорску.

Судом установлено, что днем 4 ноября 27-летний мужчина, прибывший в Беломорск из Тамбовской области для работы на стройке, распивал вместе с коллегой спиртные напитки прямо в салоне служебного автомобиля. После этого пьяный водитель ездил по городу, где и был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. При проведении медосвидетельствования было выявлено, что мужчина находится в состоянии опьянения. При этом было установлено, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкильного опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью.

В результате суд приговорил молодого человека к 300 часам обязательных работ. Кроме того, вахтовик из Тамбовской области он лишен права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Карелии автопьяница, плевавший на запреты, получил реальный срок.

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