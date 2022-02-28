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Вакансии ООО «Карельская фанера»

Новости. Общество
17:11, 01 Марта 2022

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ООО «Карельская фанера» сообщает о вакансиях на предприятии.

Требуются:

— водитель погрузчика
— инженер механик
— механик по ремонту транспорта
— слесарь-ремонтник
— сварщик-слесарь
— мастер (участка лущения и сушки шпона)
— укладчик-упаковщик
— оператор на автоматических и п/а линиях в деревообработке
— электроник
— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
— рабочие разных профессий в деревообработке (возможно обучение на рабочих местах).

Трудоустройство на основании трудового договора. Медицинский осмотр проводится за счет предприятия.

Подробнее:
телефон: +79210120615
электронная почта: olesya.dushanina@karelianplywood.com

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