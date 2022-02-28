Вакансии ООО «Карельская фанера»

ООО «Карельская фанера» сообщает о вакансиях на предприятии.
Требуются:
— водитель погрузчика
— инженер механик
— механик по ремонту транспорта
— слесарь-ремонтник
— сварщик-слесарь
— мастер (участка лущения и сушки шпона)
— укладчик-упаковщик
— оператор на автоматических и п/а линиях в деревообработке
— электроник
— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
— рабочие разных профессий в деревообработке (возможно обучение на рабочих местах).
Трудоустройство на основании трудового договора. Медицинский осмотр проводится за счет предприятия.
Подробнее:
телефон: +79210120615
электронная почта: olesya.dushanina@karelianplywood.com