Вакансии ООО «Карельская фанера»

ООО «Карельская фанера» сообщает о вакансиях на предприятии.

Требуются:

— водитель погрузчика

— инженер механик

— механик по ремонту транспорта

— слесарь-ремонтник

— сварщик-слесарь

— мастер (участка лущения и сушки шпона)

— укладчик-упаковщик

— оператор на автоматических и п/а линиях в деревообработке

— электроник

— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

— рабочие разных профессий в деревообработке (возможно обучение на рабочих местах).

Трудоустройство на основании трудового договора. Медицинский осмотр проводится за счет предприятия.

Подробнее:

телефон: +79210120615

электронная почта: olesya.dushanina@karelianplywood.com