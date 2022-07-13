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Вакансий в Карелии больше, чем безработных

Новости. Общество
17:03, 29 Июля 2022
фото: скриншот прямого эфира

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Начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова в рамках проекта «ЦУР Объясняет» рассказала о мерах поддержки при трудоустройстве

Начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова во время прямого эфира в рамках проекта «Объясняет ЦУР» ответила на вопросы жителей республики о том, какие профессии востребованы на рынке труда в Карелии, как пройти бесплатное переобучение и открыть собственное дело.
В Карелии существует несколько видов поддержки для людей, которые ищут работу. С этого года в Управлении труда и занятости Карелии запущен цифровой прием заявлений через платформу «Работа в России» https://trudvsem.ru/. Поэтому, чтобы получить помощь, безработный должен сначала оставить заявление на сайте. После этого ему будут предложены вакансии. По словам начальника управления труда и занятости Карелии Елены Фроловой, спектр вакансий сейчас разнообразен.

— Спрос номер один — это обрабатывающее производство. В республике очень востребованы высококвалифицированные рабочие машиностроения, металлообработки, судостроения: станочники, токари, сварщики, слесари, сборщики. Требуются рабочие в сфере строительства. Сейчас мы наблюдаем рост спроса на специалистов в сфере гостеприимства и сопутствующих сферах, например, в общепите. Повар и пекарь — очень востребованные специальности. Также в медицине и педагогике всегда нужны квалифицированные кадры, ― рассказала Елена Фролова.

Если трудоустройство по предложенным вакансиям не состоится, будут прорабатываться другие варианты помощи. Например, бесплатное профобучение, которое длиться от месяца до полугода. Елена Фролова отметила, что в Карелии программы переобучения очень востребованы. Уже 440 человек прошли обучение по региональным программам, и 490 — по федеральным.

— Направлений подготовки более 200 в разных сферах. Служба занятости — это оперативный инструмент срочного реагирования на спрос работодателя. Программы совершенно разные: переподготовка, профподготовка или повышение квалификации, ― объяснила Елена Фролова.
Обучение осуществляется для кадровых потребностей регионального производства и социальной сферы, поэтому место трудоустройства подбирается до направления на обучение. Бесплатное обучение могут пройти и те, кто живет в районах республики. Им будет предоставлена компенсация проезда и проживание в общежитии. Для того, чтобы начать обучение, нужно обратиться в Агентство занятости или зайти на цифровой портал «Работа в России» и выбрать интересующее направление обучения.

По словам Елены Фроловой одним из самых востребованных направлений обучения стало «Бизнес-планирование». Те, кто прошел программу могут легко начать свое дело, и также воспользоваться господдержкой, обратившись в Агентство занятости и защитив бизнес-план. Начальник управления труда и занятости Карелии рассказала, что для этого предусмотрено несколько выплат.

— Начальный стартап для регистрации начинающего ИП — это 200 тысяч рублей для всех категорий граждан. На повышенный размер 250 тысяч рублей может претендовать молодежь до 25 лет, люди с инвалидностью, люди предпенсионного возраста, женщины с детьми дошкольного возраста, а также те безработные, которые открыли собственное дело в приоритетных для республики отраслях экономики: обработка, сельское хозяйство, туристический бизнес. Самозанятые могут получить 100 тысяч рублей на открытие собственного дела, ― разъяснила Елена Фролова.

В дальнейшем начинающий предприниматель может рассчитывать на меры поддержки, которые предоставляются в республике по программам поддержки малого и среднего бизнеса по линии министерств.

Начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова во время прямого эфира ответила на десяток вопросов жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.

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