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Вакс-кабины для лыжников появились на «Кургане» в Петрозаводске

Новости. Спорт
18:00, 12 Января 2022
фото: Минобразования и спорта /ВК

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На Республиканском спортивном комплексе «Курган» установили новые вакс-кабины для подготовки лыж.

По сообщению Минобразования и спорта Карелии, четыре комфортные кабины с окнами и зондами (вытяжкой) имеют размеры 6 м х 2,4 м и предназначены для сервисменов - специалистов, которые готовят инвентарь. Пользоваться вакс-кабинами будут участники соревнований и тренеры: лыжники, биатлонисты, триатлонисты, ориентировщики.

В настоящее время на «Кургане» идет монтаж кабин, электричества и установка оборудования, которая займет порядка двух недель.

Как отметили в Минобразования и спорта республики, спорткомплекс заметно преобразился за последние годы. Подготовку к зимнему соревновательному сезону 2021/2022 начали еще летом: было завезено большое количество опилок для выравнивания трасс, закуплены резиновые гусеницы для ратрака. Теперь ратрак можно использовать круглогодично.

Ранее на освещенной трассе появились новые фонари, также на территории спорткомплекса была установлена система видеонаблюдения и оборудована дополнительная парковка.

Ранее сообщалось, в новогодние праздники 130 тысяч человек вышли на лыжню в Петрозаводске.

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Комментарии

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Саныч
2022-01-12 18:54:31
Молодцы. Забрали у горожан территорию отдыха.
кир
2022-01-12 18:40:56
Убирать, чистить кабины надо. Это будет? А деньги где? В Москве.
Leopol'd
2022-01-12 18:12:35
Любой, кто не зайдёт кабину автоматически признается антиваксером!!!
Экcперд
2022-01-12 18:36:44
Leopol'd, типа сострил ? Петросян местечковый
Сергей
2022-01-12 18:02:56
А кому эти кабины на хрен нужны , кроме кучки спортсменов . Горожанам то что от этого ?
Offff
2022-01-12 18:47:47
Сергей, тебе жалко ? Ты приходи туда со своим диваном - наваксят, будешь скользить по нему и писать гневные комменты.))
Гость
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