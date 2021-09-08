Валентина Пивненко: «Запросы многодетных семей будут учтены при формировании федерального бюджета»

В рамках поездки депутата Госдумы в город горняков, к Валентине Пивненко и депутату Законодательного собрания республики Максиму Воробьеву обратились многодетные семьи Костомукши.

Выделенные в рамках федерального закона участки под индивидуальное строительство, не обеспечены инфраструктурой.

На встрече с депутатом Госдумы местный житель Дмитрий Царик рассказал, что участки семьям выделены семь лет назад. Осенью и весной дорога становится непроезжей. Нет системы водоснабжения и водоотведения. Остро стоит вопрос освещения — рядом лес, существует угроза выхода диких зверей.

«Самый молодой город Карелии, Костомукша, выполняет демографическую программу. Так, в этом году в школы города пришло 418 первоклассников. За всë время — это рекордное количество. Многодетные семьи хотят строить индивидуальное жилье, но затраты на устройство инфраструктуры неподъемны ни для города, ни, тем более — для самих семей. И такая проблема характерна для всех районов республики, для города Петрозаводска. Это очень большие вложения. И здесь нужно привлекать средства федерального бюджета. Поскольку поступило коллективное обращение от семей нам с депутатом Заксобрания Максимом Воробьевым, мы вместе будем формировать программу по Костомукше, а также районам, которые нуждаются в такой поддержке. Запросы многодетных семей Карелии будут учтены при формировании трехлетнего федерального бюджета», — отметила Валентина Пивненко.

Максим Воробьев пояснил, что в данном районе уже строят жилье 115 семей, всего же здесь выделено 350 участков. По Костомукше для ИЖС подготовлено порядка тысячи участков. Федеральная поддержка многодетным семьям остро необходима.