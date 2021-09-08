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Валентина Пивненко: «Запросы многодетных семей будут учтены при формировании федерального бюджета»

Новости. Общество
16:14, 09 Сентября 2021

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В рамках поездки депутата Госдумы в город горняков, к Валентине Пивненко и депутату Законодательного собрания республики Максиму Воробьеву обратились многодетные семьи Костомукши.

Выделенные в рамках федерального закона участки под индивидуальное строительство, не обеспечены инфраструктурой.

На встрече с депутатом Госдумы местный житель Дмитрий Царик рассказал, что участки семьям выделены семь лет назад. Осенью и весной дорога становится непроезжей. Нет системы водоснабжения и водоотведения. Остро стоит вопрос освещения — рядом лес, существует угроза выхода диких зверей.

«Самый молодой город Карелии, Костомукша, выполняет демографическую программу. Так, в этом году в школы города пришло 418 первоклассников. За всë время — это рекордное количество. Многодетные семьи хотят строить индивидуальное жилье, но затраты на устройство инфраструктуры неподъемны ни для города, ни, тем более — для самих семей.  И такая проблема характерна для всех районов республики, для города Петрозаводска. Это очень большие вложения. И здесь нужно привлекать средства федерального бюджета. Поскольку поступило коллективное обращение от семей нам с депутатом Заксобрания Максимом Воробьевым, мы вместе будем формировать программу по Костомукше, а также районам, которые нуждаются в такой поддержке. Запросы многодетных семей Карелии будут учтены при формировании трехлетнего федерального бюджета», — отметила Валентина Пивненко.

Максим Воробьев пояснил, что в данном районе уже строят жилье 115 семей, всего же здесь выделено 350 участков. По Костомукше для ИЖС подготовлено порядка тысячи участков. Федеральная поддержка многодетным семьям остро необходима.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2021-09-09 16:46:11
Опять без маски кандидат ??? Совсем не соблюдает ограничения .
Да и не избрана ещё , чтобы что то на федеральном уровне заверять. За чей счёт она колесит по Карелии , кто скажет ???
User
2021-09-09 16:22:18
Еще не избралась, а уже обещания раздает и не краснеет!
Сергей
2021-09-09 16:48:34
User, совесть и мораль утрачены полностью .
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