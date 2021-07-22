Вандалы изуродовали покрытие спортплощадки в Петрозаводске

Мэрия столицы Карелии готовит обращение в полицию по факту порчи имущества в Нобельском сквере.

В зоне отдыха в Нобельском сквере, неподалёку от набережной Варкауса, неизвестные изрисовали многочисленными граффити покрытие спортивной площадки с уличными тренажёрами. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска. По факту порчи имущества администрация готовит обращение в полицию.

Граффити нанесены злоумышленниками аэрозольной краской на пористую прорезиненную поверхность. Сотрудники «Городского комбината благоустройства» попытаются удалить надписи.

Ранее сообщалось, что вандалы сломали памятник «Птица счастья» в Петрозаводске.