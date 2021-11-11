Вандалы нарисовали каракули на стеле воинской славы в Петрозаводске

Руки вандалов в очередной раз добрались до стелы воинской славы в Петрозаводске.

Неизвестные нанесли надпись на стелу воинской славы, установленную в столице Карелии. Об этом сообщает паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Ужас! Разрисовали Стелу воинской славы», — гласит текст поста.

Вандалы и ранее проявляли интерес к объекту. Год назад неизвестные повредили барельеф, установленный рядом со стелой. Был отломан штык у оружия, которое держал изображенный на барельефе боец. В итоге отломанный вандалами штык не вернули на место, участок слома просто закрасили.

Стела воинской славы была установлена в центре Петрозаводска на месте, которое прежде занимал объект «Дерево Дружбы». Памятный знак «Дерево Дружбы» был демонтирован и перенесен на другую территорию.