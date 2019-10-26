Подписаться
Новости. Общество
18:30, 26 Октября 2019
фото: Валерий Поташов

Варваринскую церковь XVII века пытаются реанимировать в Петрозаводске

Загрузка...

Спасением уникального памятника займутся карельские мастера, реставрирующие храм Преображения Господня на острове Кижи.

Специалистам архитектурно-реставрационный центр "Заонежье" предстоит фактически реанимировать Варваринскую церковь из заонежской деревни Яндомозеро, раскатанную на бревна в 2015 году и брошенную гнить предыдущими реставраторами.

"Сейчас мы занимаемся контрольной сборкой неотреставрированного сруба храма, чтобы осознать состояние памятника на сегодняшний день – что он собой представляет, прожив 400 лет и пережив две перевозки, – рассказал карельский реставратор Алексей Чусов. – Нам нужно оценить техническое состояние памятника, наличие элементов церкви, потому что часть их в процессе предыдущих перевозок была утеряна. Но главная проблема памятника даже не утерянных элементах – их не так много, а в критическом физическом состоянии. Это говорит о том, что будет очень большой процент замен исторического материала".

Как ожидается, после контрольной сборки и оценки состояния неотреставрированного памятника его сруб будет снова разобран, и карельские реставраторы приступят к непосредственному восстановлению объекта культурного наследия федерального значения. По условиям государственного контракта, заключенного ООО "Анфилада" с Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации, которое является подведомственным учреждением Минкультуры России, реставрация Варваринской церкви должна быть завершена к концу ноября 2020 года. Однако реставраторы не исключают, что срок сдачи объекта придется отложить – слишком уж тяжелый оказался пациент.

О судьбе уникального памятника читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 14:30
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
19.10.2019, 11:22
Пропавшую в лесу петрозаводчанку нашли мертвой
25.10.2019, 11:09
Появились подробности смерти пропавшего в Карелии петербуржца
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"

Аналитика

25.10.2019 10:56
Обществоведение
"Я взбесился и убил" 2
"Петрозаводский маньяк" рассказал в суде, за что убил девушек, избил до полусмерти знакомого и порезал несовершеннолетнюю подругу.
Гендиректор "Кареллеспрома" захотел получить миллион с заслуженного журналиста Карелии 12
25.10.2019 10:27
Игорь Корсаков: "Такие вопросы не решаются по мановению волшебной палочки" 8
24.10.2019 09:57
Все страхование построено на репутации
23.10.2019 16:40
Почему ипотека лучше, чем аренда
22.10.2019 13:43
Вся аналитика

Чтиво

25.10.2019 14:30
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск 1
25.10.2019 13:56
Радость в семье монтера Фролова 1
24.10.2019 14:32
Пять образов в стиле casual подчеркнут вашу уникальность
22.10.2019 11:57
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»