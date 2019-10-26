Варваринскую церковь XVII века пытаются реанимировать в Петрозаводске

Спасением уникального памятника займутся карельские мастера, реставрирующие храм Преображения Господня на острове Кижи.

Специалистам архитектурно-реставрационный центр "Заонежье" предстоит фактически реанимировать Варваринскую церковь из заонежской деревни Яндомозеро, раскатанную на бревна в 2015 году и брошенную гнить предыдущими реставраторами.

"Сейчас мы занимаемся контрольной сборкой неотреставрированного сруба храма, чтобы осознать состояние памятника на сегодняшний день – что он собой представляет, прожив 400 лет и пережив две перевозки, – рассказал карельский реставратор Алексей Чусов. – Нам нужно оценить техническое состояние памятника, наличие элементов церкви, потому что часть их в процессе предыдущих перевозок была утеряна. Но главная проблема памятника даже не утерянных элементах – их не так много, а в критическом физическом состоянии. Это говорит о том, что будет очень большой процент замен исторического материала".

Как ожидается, после контрольной сборки и оценки состояния неотреставрированного памятника его сруб будет снова разобран, и карельские реставраторы приступят к непосредственному восстановлению объекта культурного наследия федерального значения. По условиям государственного контракта, заключенного ООО "Анфилада" с Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации, которое является подведомственным учреждением Минкультуры России, реставрация Варваринской церкви должна быть завершена к концу ноября 2020 года. Однако реставраторы не исключают, что срок сдачи объекта придется отложить – слишком уж тяжелый оказался пациент.

О судьбе уникального памятника читайте здесь.