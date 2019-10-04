Важна ли сексуальная совместимость для отношений, рассказал эксперт

Психолог из Канады в результате проведённого длительного исследования установил, насколько важна для крепких отношений сексуальная совместимость.

Среди респондентов канадского психолога преобладали люди среднего возраста, которые в процессе анкетирования оценивали собственные отношения с партнёром и качество интима по 10-балльной шкале, пишет издание "Актуальные новости".



В результате оказалось, что первый фактор для многих имеет большее значение, чем секс, а с годами удовлетворенность от взаимоотношений лишь возрастает, тогда как влияние интимной составляющей снижается.



В целом сексуальное влечение между людьми на ранних этапах отношений положительно влияло на их продолжительность. То есть, в случае, когда секс устраивает обоих партнеров, то вероятность того, что им будет интересно дальнейшее общение, оставалась достаточно высокой. Причем результат не зависит от пола, а единственное отличие, выявленное в ходе исследования, заключается в том, что мужчины все же быстрее женщин начинают терять "романтический настрой" и готовы к расставанию.



