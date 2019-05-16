Вдоль ж/д путей в Петрозаводске обнаружили мусор

Представители Октябрьской магистрали и мэрия провели рейд и обнаружили мусор вдоль путей, сообщили в пресс-службе ОЖД Карелии.

Были выявлены факты несанкционированного складирования ТКО. Мусорные навалы образованы собственниками гаражных построек, магазинов и жителями частных домов, которые выбрасывают бытовой мусор за пределы своих участков.