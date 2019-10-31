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Новости. Общество
21:30, 31 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Вдова Кобзона подала в суд из-за долга $25 млн ее мужу

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Нинель Кобзон попросила суд признать банкротом Вагифа Пейсахова, задолжавшего 25 млн долларов ее мужу.

 Заявление от 30 октября 2019 года опубликовано в картотеке суда, пишет ТАСС.

В 2016 году Одинцовский суд Московской области приговорил к шести годам колонии Пейсахова за мошенничество на $25 млн, которые он взял в долг у Кобзона. Как установлено судом и следствием, бизнесмен неоднократно одалживал у артиста деньги якобы на развитие бизнеса. Кобзон в феврале 2014 года заключил с должником два договора займа.

Спустя месяц Пейсахов сообщил артисту, что не может отдать ему деньги, так как проиграл их в покер, после чего Кобзон обратился в полицию, где по данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что Пейсахов не собирался возвращать деньги и ввел Кобзона в заблуждение.

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