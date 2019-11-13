Вечер карельской культуры пройдет в Петрозаводске

Мероприятие состоится 16 ноября в Центре народного творчества и культурных инициатив Карелии, сообщили в республиканском Миннаце.

В Петрозаводске состоится Вечер карельской культуры Aivokyly. Он организован в рамках проекта "Вместе мы сила", получившего в 2019 году грант главы Карелии.

В программе вечера выступления карельского народного хора Oma pajo ("Своя песня") и молодежного фольклорно-этнографического ансамбля Kajahuš ("Эхо"), проведение викторины по истории и культуре карелов и основным этапам развития Союза карельского народа, а также показ мультфильма на карельском языке Matku Puudogaspäi Pariižassah ("Путешествие из Пудожа до Парижа").

Мероприятие состоится 16 ноября в 15.00.

Подробная информация размещена в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, ансамбль "Кантеле" готовит концертную программу "Карельские антифоны".