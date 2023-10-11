«Вечная память и слава герою», — в деревне на юге Карелии освятили мемориальную доску

В Мегрегской школе состоялась церемония освящения мемориальной доски в память о Куршиеве Иване Николаевиче, погибшем на спецоперации.

«Вечная память и слава герою», — написали в официальном паблике власти Олонецкого района и рассказали о том, что в

Мегрегской школе состоялась церемония освящения мемориальной доски в память о рядовом контрактной службы Куршиеве Иване Николаевиче.



Школьники, педагоги, жители деревни и родные героя собрались в школьном дворе. Знаменная группа внесла знамя Российской Федерации, прозвучал гимн России.



С приветственным словом к присутствующим обратилась глава Мегрегского сельского поселения.



Отец Михаил поблагодарил всех за сохранение памяти о погибшем воине и освятил мемориальную доску имени героя.



Слова благодарности за воспитание настоящего человека, мужчины, героя прозвучали в адрес родителей Ивана — Татьяны Васильевны и Николая Васильевича Куршиевых.



Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших русских воинах, до последнего выполнявших свой долг перед Родиной.

Ранее мы писали о том, что там увековечили память память земляка Ивана Куршиева, погибшего на СВО.