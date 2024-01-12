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«Вечная слава и вечная память нашему земляку!», — уроженец деревни Юшкозеро погиб на СВО

Новости. Общество
15:40, 12 Января 2024
фото: © Евгения Обымахо / АиФ

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Павел Юрьевич Никулин погиб в результате выполнения боевой задачи при обороне г. Авдеевка.

В администрацию Юшкозерского сельского поселения 12 января 2024 года поступило печальное известие о том, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Павел Юрьевич Никулин.

Уроженец деревни Юшкозеро Калевальского района 09.03.1995 года рождения (ему было всего 28 лет), водитель 2 отделения зенитного артиллерийского взвода 1 стрелкового батальона войсковой части 71443, рядовой, на службу пришел добровольцем.

Павел погиб в результате выполнения боевой задачи при обороне г. Авдеевка 31 октября 2023 года. Захоронен с воинскими почестями в Новоазовском районе, п. Безыменное на Аллее Славы.

За личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО, рядовой Павел Юрьевич Никулин неоднократно был награжден медалями «За воинскую доблесть» 1 и 2 степени, медалью «За отличие в бою».

При беседе с заместителем командира по политической работе воинской части, в которой наш земляк нес службу, узнали информацию о том, что Павел был дважды ранен, после лечения в госпитале возвращался к месту службы. Сослуживцы и командиры части отзывались о Павле как об ответственном, смелом и решительном человеке, готовым всегда прийти на помощь товарищам.

«Администрация и Совет Юшкозерского сельского поселения выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла.
Светлая память о Павле сохранится в сердцах всех односельчан, он до конца остался верен воинскому долгу и погиб, защищая будущее нашей страны. Вечная слава и вечная память нашему земляку!», — написали в сообществе.

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