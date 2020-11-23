Внедорожник наехал на велосипедиста в Петрозаводске (ВИДЕО)

Женщина на внедорожнике сбила велосипедиста на улице Калинина.

В объектив камеры наружного наблюдения компании «Сампо.ру» попал момент ДТП, которое произошло 23 ноября в 15.38 на пересечении улицы Калинина и Загородной.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", ДТП произошло, когда велосипедист двигался по улице Калинина в сторону центра, а внедорожник выехал со второстепенной дороги, со стороны улицы Загородной.

Камера запечатлела, как велосипедист после столкновения упал на дорогу и лежал, схватившись за плечо.