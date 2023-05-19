Верховный суд Карелии оставил в силе приговор экс-начальникам ИК-9 Савельеву и Ковалеву

Бывших начальников ИК-9 Ивана Савельева и Ивана Ковалева приговорили к семи годам колонии общего режима за избиение заключенного, пишет ТАСС.

Верховный суд республики оставил без изменений приговор по делу об избиении заключенного бывшим начальником исправительной колонии №9 в Петрозаводске Иваном Савельевым и его экс-заместителем Иваном Ковалевым.



Об этом сообщили в ТАСС. Напомним, 16 февраля судья петрозаводского суда Александр Мерков признал их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорил каждого к семи годам колонии общего режима.



Обоим осужденным суд также запретил в течение трех лет после отбытия наказания занимать государственные должности. Савельева и Ковалева взяли под стражу в зале суда. Отметим, что свою вину в избиении заключенного они не признали.

Ранее сообщалось, что оба майора внутренней службы УФСИН Карелии – Иван Савельев и Иван Ковалев - Следкомом республики обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия. А именно, в избиении признанного потерпевшим 45-летнего гражданина Таджикистана Абдували Насруллоева.



Как прозвучало в обвинительном заключении, в 2012 году Насруллоев был осужден в Москве по статье 228 ч.3 Уголовного кодекса: незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере, и приговорен к восьми годам колонии строгого режима.



После вступления приговора в законную силу, осужденный Насруллоев был этапирован в петрозаводскую «девятку», где отбывал наказание с 2012 по 2019 годы.

В 2020 году допрошенный вначале в качестве свидетеля у себя на родине, куда он возвратился после освобождения, Насруллоев на скандальной видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9, себя не опознал.



А спустя четыре с лишним месяца, во время второго допроса в качестве потерпевшего, дал противоположные показания. Отметим, что во время нахождения в «девятке» гражданин Таджикистана за различные нарушения неоднократно помещался в штрафной изолятор, содержался в отряде со строгими условиями отбывания наказания — СУОН. При этом ни одного из многочисленных взысканий и наказаний Насруллоев не обжаловал.

Это уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году, после появления в СМИ видео, как в одном из помещений колонии двое мужчин в форме сотрудников службы исполнения наказаний руками и ногами избивают осужденного. Этот случай имел место в феврале 2014 года и, по версии следствия, к избиению причастны Иван Савельев и Иван Ковалев, которые тогда являлись соответственно замначальника колонии и старшим оперуполномоченным.

Защищали Ивана Савельева адвокаты Михаил Шогин и Артур Климук, а Ковалева — Михаил Ямчитский. Гособвинителем на процессе была заместитель прокурора Петрозаводска Наталья Силкина.