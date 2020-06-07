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Верховный суд Карелии оставил за решеткой предпринимателя, обвиняемого в убийстве

Новости. Общество
12:07, 08 Июня 2020
фото: Евгений Яблоков/МВД Карелии
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Петрозаводского бизнесмена Евгения Яблокова, обвиняемого в убийстве, суд оставил под арестом до 17 июля.

Как сообщил "Столице на Онего" представитель потерпевшей стороны Анатолий Хоменя, сегодня в Верховном суде Карелии судья Валерий Гердюк рассмотрел апелляционное заявление на решение Петрозаводского городского суда по делу предпринимателя Яблокова, обвиняемого в убийстве, и оставил в силе решение первой инстанции, заключившей обвиняемого под стражу до 17 июля.

Напомним, днем 18 марта у дома №44 по улице Правды из охотничьего ружья был убит гражданин Азербайджана - водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.

В убийстве обвиняется известный в Петрозаводске бизнесмен Евгений Яблоков. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в дневное время 18 марта 2020 года подозреваемый, находясь на улице в городе Петрозаводске, в ходе конфликта с мужчиной выстрелил в него из своего охотничьего карабина. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции.

 

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