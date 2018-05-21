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Новости. Общество
07:20, 21 Мая 2018

Верховный суд Карелии подтвердил приговор Патенко и Собинскому

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Верховный суд республики оставил в силе оправдательный приговор в отношении бывших министров сельского хозяйства Карелии Владимира Собинского и Ванды Патенко.

Напомним, в феврале 2018 года городской суд Петрозаводска с третьего раза вынес оправдательный приговор по "форелевому делу" бывших высокопоставленных чиновников. Суд оставил за ними право на реабилитацию, а кроме того - на возмещение материального и морального вреда, нанесенного в процессе уголовного преследования.

Прокуратура обжаловала приговор в Верховном суд Карелии.

"Приговор оставлен без изменения", -рассказали в суде.

Еще в 2012 году суд признал их виновными в превышении полномочий при распределении участков для рыбоводства и приговорил Собинского к трем годам лишения свободы условно, а Патенко – к одному году условно. После обжалования приговора Верховный суд Карелии в начале 2013 года сократил сроки наказания обоим подсудимым.

Далее Патенко и Собинский обжаловали приговор в Верховном суде России, который направил его на новое рассмотрение в президиум Санкт-Петербургского городского суда. Тот отменил обвинительный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд. Этот судебный процесс, завершившийся в ноябре 2015 года, вновь не принес подсудимым ожидаемого результата – они были признаны виновными. Верховный суд Карелии в начале 2016 года оставил этот приговор в силе.

Собинский и Патенко обратились с кассационной жалобой теперь уже в Верховный суд России. Вышестоящая инстанция в августе 2016 года отменила приговор и в третий раз направила его на рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

В течение всего времени, пока продолжается эта судебная тяжба, экс-министры заявляли, что никогда не признают себя виновными и будут добиваться оправдательного приговора.

По версии гособвинения, Собинский, будучи региональным министром сельского, рыбного хозяйства и продовольствия, а затем заместителем председателя правительства республики, и его заместитель Патенко, впоследствии ставшая руководителем этого ведомства, с января 2005 года по октябрь 2007 года ограничивали конкуренцию в сфере форелеводства на территории Карелии.

Сумма материального ущерба, причиненного предпринимателям их действиями по ограничению конкуренции, как установили специалисты, превысила 20,6 млн рублей. Другие действия осужденных нанесли государству еще порядка 8 млн рублей ущерба.

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