Верховный суд Карелии рассмотрит жалобу защиты Юрия Дмитриева в начале марта

Верховный суд Республики Карелия назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы на приговор исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву.

Апелляционная жалоба на приговор Юрию Дмитриеву, ранее вынесенный Петрозаводским городским судом, будет рассмотрена девятого марта в Верховном суде Республики Карелия.

Ранее адвокаты Юрия Дмитриева обжаловали обвинительный приговор, который был вынесен ему Петрозаводским городским судом 27 декабря прошлого года.

Напомним, судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала известного исследователя сталинских репрессий виновным по тем статьям, по которым он ранее был оправдан. Юрий Дмитриев был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима, однако это решение пока не вступило в законную силу.

Судебный процесс над Дмитриевым в Петрозаводском городском суде был уже третьим по счету, а уголовное преследование исследователя репрессий началось пять лет назад, когда он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки обнаженной несовершеннолетней приемной дочери, которые были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.