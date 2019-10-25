Вернувшийся с зоны педофил в Карелии довел мать до гроба, мучая людей у нее на глазах
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Жителя поселка Муезерский осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное лишение свободы и угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.
Ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы детей и женщин, житель пгт. Муезерский спустя менее года после освобождения вновь пошел на преступления.
26 октября 2018 года злоумышленник пытался задушить собутыльника и сломал ему хрящ гортани. В результате конфликта потерпевший скончался, но не отудушения, а от проблем с сердцем.
Кроме того, рецидивист около суток незаконно удерживал у себя в квартире сожительницу погибшего: избивал ее и угрожал топором.
Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Всего через неделю после совершения преступлений умерла престарелая мать оусжденного, которая не смогла пережить случившегося. Оказывается, сын удерживал ее в квартире и совершал все преступления на ее глазах.
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