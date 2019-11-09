14:13, 09 Ноября 2019
Вертолет МЧС вылетел из Петербурга за мальчиком, получившим тяжелые травмы при падении с 5 этажа
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Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
"В 12.50 вертолет МЧС вылетел из Питера. Он совершит посадку в Песках для дозаправки, возьмет на борт специалистов Детской республиканской больницы - травматолога и хирурга и отправится в Костомукшу. Состояние мальчика стабильно тяжелое, ребенок находится на искусственной вентиляции легких", - написал Охлопков на своей странице в соцсети.
Напомним, накануне вечером стало известно, что 12-летний мальчик получил тяжелые травмы, упав с 5 этажа в Костомукше. Бортом МЧС его должны доставить из Костомукши в Петрозаводск, в Детскую Республиканскую больницу. Ожидается, что ребенок будет доставлен в столицу Карелии около 15 часов.
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