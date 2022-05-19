Весенняя уборка в скверах и парках идет в Петрозаводске

Администрация столицы Карелии рассказала, как в скверах и парках идет уборка территорий.

В рамках муниципального контракта ООО «Городской комбинат благоустройства» проводит весеннюю уборку общественных территорий Петрозаводска, сообщает пресс-центр. Парки и скверы карельской столицы расчищают от мусора и смёта. В уборке ежедневно задействованы техника и мобильные бригады. Работы ведутся в разных районах города.

Особое внимание на этой неделе подрядчик уделяется уборки лестничных спусков карельской столицы, территорий возле городских родников, а также Онежской набережной. Мусор и смёт сегодня убирают в парках Зелёный Берег, Приозерном, Липовом, 50-летия Пионерской Организации, скверах Новодревлянском, Центральном, Паровозном, Нобельском, Аквамарин, Юрия Гагарина, Анны Лисицыной, Марии Мелентьевой, Василия Зайцева, Машиностроителей, на бульварах Студенческом и Победы, на аллеях Дружбы, 300-летия Петрозаводска и в пешеходном тоннеле на улице Максима Горького.

Элементы из мрамора моют на мемориалах в сквере Вечный Огонь, на аллеях Карельского Фронта и Воинской Славы.

В Центре, на Кукковке и на Онежской набережной сотрудники комбината пропалывают многолетние растения на клумбах и в цветниках. На следующей неделе подрядчик планирует приступить к покосу травы.