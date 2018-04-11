Весной на военную службу призовут 900 жителей Карелии

Военком Карелии Андрей Артемьев рассказал о предстоящей весенней призывной кампании в республике.

В среду 11 апреля военный комиссар республики Андрей Артемьев провел пресс-конференцию, посвященную началу весенней призывной кампании 2018 года.

"Весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля, - сообщил Артемьев, - нам предстоит отправить в вооруженные силы около 900 человек".

По словам военкома, осенний призыв был выполнен в полном объеме.

"Лучшими по итогу призыва отмечаются Сортавала и Лахденпохский район, - заметил военком, - в этом году к лидерам присоединился Пудожский район".

В военкомате сообщили, что наибольшее количество призывников из Карелии отправляются в воздушно-космические войска, на втором месте – сухопутные.

"Среди категорий призывников 20% составляют люди с высшим образованием, среднее профессиональное образование имеют 34% и полное среднее, то есть 11 классов - 20%", - рассказал Андрей Артемьев.

Также военный комиссар отметил, что внесены изменения в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", которые позволяют призывникам с высшим и средним профессиональным образованием выбирать: служить по призыву или по контракту.

"Планируем в этом году на призывной кампании отправить более 60 человек не по призыву, а на контрактную службу на 2 года по их желанию, - сказал Артемьев, - но это только тех, кто с образованием, остальных это не касается".

Также, по информации Артемьева, изменения коснулись ребят, которые в 18 лет были признаны ограниченно годными к военной службе.

"Если молодой человек до 27 лет станет крепкий, излечится от болезней, то он имеет право написать заявление, пройти медкомиссию и быть призванным на военную службу, как по призыву, так и по контракту (если образование позволяет). На сегодня таких двое – они выбрали военную службу по призыву", - пояснил Андрей Артемьев.