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Новости. Общество
17:34, 14 Октября 2019
фото: Валерий Поташов

Ветеран труда Карелии: "Размер ветеранских выплат должен составлять не 700, а 1487 рублей"

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Конституционный суд Карелии приступил к рассмотрению дела об индексации ежемесячных денежных выплат льготникам.

Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Карелии должен составлять не 700, а 1487 рублей. Об этом заявил один из ветеранов Петрозаводска Иван Герасимов, который выступил в качестве свидетеля в Конституционном суде Карелии, где 14 октября началось рассмотрение дела об индексации ЕДВ.

По словам Герасимова, за то время, когда республиканские власти в последний раз повысили сумму ветеранской выплаты – в 2008 году, суммарная инфляция составила более 112%. Таким образом, как считает свидетель, размер ЕДВ в Карелии необходимо увеличить вдвое.


Конституционный суд Карелии. Фото: Валерий Поташов

Напомним, заявителями по этому иску выступила группа жителей республики, которая попросила суд проверить на соответствие карельской Конституции части 3 статьи 4 регионального закона за номером 827 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", принятого в декабре 2004 года. Этот закон монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы, а оспариваемое положение нормативно-правового акта предусматривает то, что индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) указанным в нем льготникам "производится в порядке, установленном законодательством". 


На заседании суда. Фото: Валерий Поташов

"Основанием для обращения послужило то, что, несмотря на повышение общего уровня цен на товары и услуги, т.е инфляции, правительство за период с 2008 года по 2019 год ни разу не индексировало ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, – пояснила суду одна из истцов Светлана Соловьева. – С период с 1 июля 2008 года по 1 января 2019 года величина суммарной инфляции составила 112,4%. Уровень инфляции в 2018 году по отношению к 2008 году увеличился в 27 раз!".     

Как считают заявители, "отсутствие в республике нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок индексации ЕДВ, приводит к снижению уровня социальной поддержки граждан", а "неисполнение в течение длительного времени положения законодательного акта подрывает доверие к действиям государства и закону". Однако представители парламента Карелии и главы республики с предъявленным иском не согласились.

Читайте подробнее в статье "Подрыв доверия к государству и закону".

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Комментарии

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миша
2019-10-14 20:03:27
Люди борются за свои права. Молодцы.
кир
2019-10-14 17:58:42
Не считаю ветеранов качественно отличных от не ветеранов.
Valentina Vonti
2019-10-14 17:51:24
Ветеранам на ЕДВ нет у правительства республики ,но на повышение окладов и премий чиновников всех рангов есть. Бюджет позволяет он ведь резиновый и не контролирумый.
Гость
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