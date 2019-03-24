Ветераны Петрозаводска захотели перенести памятник Кирову

Ветераны предложили установить в Петрозаводске стелу "Город воинской славы" на месте памятника Кирову.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник сама не ожидала, как далеко зайдет обсуждение места установки памятной стелы "Город воинской славы" на встрече сити-менеджера с представителями ветеранских и патриотических организаций, которая прошла 21 марта в городской администрации. Мирошник собрала ветеранов, чтобы выслушать их предложения по выбору площадки для стелы, но пришедшие на встречу пожилые общественники захотели перенести памятник Кирову с главной площади города и даже переименовать саму площадь.

По словам главы Петрозаводска, городская администрация намерена вынести вопрос о выборе места установки стелы на общественные слушания, которые предполагается провести до 30 апреля. До этого времени муниципальные чиновники планируют встретиться с представителями городской общественности – ветеранами, педагогами и молодежью, чтобы собрать "банк предложений" по размещению памятного знака, обсудить их с архитектурным сообществом и вынести на слушания. Однако самая первая встреча – с ветеранскими и патриотическими организациями – показала, что общественная дискуссия не будет легкой.

Подробности - в материале "Столицы на Онего".